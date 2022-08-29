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Общество29 августа 2022 12:50

Синоптики обещают волгоградцам теплый и солнечный сентябрь в 2022 году

Уже с начала осени жара заметно спадет до комфортных температур
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцев ждет теплый сентябрь.

Волгоградцев ждет теплый сентябрь.

Фото: Антон ПИКУС

Считанные дни остались до 1 сентября – начала осени. Август в этом году выдался довольно жарким, ветреным и пыльным. Многие жители Волгоградской области ждут не дождутся снижения сорокоградусных температур до комфортных. Синоптики обещают, что предстоящая осень будет как раз такой – не жаркой, но и не холодной.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ЦГМС, в первый день осени волгоградцы ощутят долгожданную свежесть. Средняя температура снизится на пару градусов и достигнет максимум +32 в городе-герое. В области ожидается от +24 до +32 градусов. Возможен небольшой дождь.

В первой декаде будет комфортная температура – от +25 до +30 градусов. В основном без осадков: волгоградцев ждет сухая и теплая погода. Во второй декаде в отдельные дни пройдут дожди. Ночью будет довольно прохладно – от +9 до +17. А днем – в районе 25 тепла. В конце сентября ожидается +18 до +23 градуса.

Начало осени в южной части России будет сравнительно теплым и солнечным.