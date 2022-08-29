В Волгограде мужчина напал на ребенка и отобрал у него телефон

Полицейские задержали грабителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Волгограда днем 27 августа мужчина вырвал из рук 9-летнего мальчика мобильный телефон. Ребенок попытался вернуть гаджет, тогда грабитель стал ему угрожать, что изобьет. Произошло это на пересечении улиц Волчанской и Ангарской, момент грабежа попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, им оказался 44-летний ранее судимый за кражу волгоградец. Он сознался в содеянном, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина хотел сдать мобильный телефон в скупку, но не смог его разблокировать из-за пароля. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Гаджет забрали у грабителя, скоро его вернут школьнику.