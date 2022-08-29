Под Волгоградом мать убила оскорблявшего ее сына

СК возбудил уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Волгоградской области расследует уголовное дело в отношении 51-летней жительницы села Колпачки Калачевского района. Женщину подозревают в убийстве 27-летнего сына. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, 27 августа родственники находились дома, где распивали спиртные напитки.

- Разозлившись на сына из-за оскорблений в свой адрес, женщина, вооружившись деревянным кухонным предметом, нанесла им своему сыну не менее семи ударов в область головы, отчего тот скончался на месте, - рассказали следователи.

Женщину задержали на месте, она во всем созналась. СК продолжает собирать доказательства ее вины для передачи дела в суд. Подозреваемую планируют взять под стражу.