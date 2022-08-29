В Волгограде линейки 1 сентября пройдут в очном формате на свежем воздухе

Родители смогут присуствовать на важном для них мероприятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области линейки на 1 сентября пройдут как в допандеймийный период: очно на свежем воздухе и без обязательных масок. На праздник смогут прийти родители, бабушки и дедушки. Ограничений не устанавливали. Об этом сообщила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

Многие до конца не верили, что мероприятия в школах пройдут в очном формате. Ведь рост заболевших коронавирусом достаточно высокий. Но чиновники решили, что опасности в уличных собраниях нет. В каком режиме будут учиться дети в дальнейшем, будет решаться уже «исходя из актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации и действующих санитарно-эпидемиологических правил».

Не исключено, что учеников отправят на дистанционку, если ситуация с COVID-19 станет угрожающей.

В первый класс в этом году собираются 27,5 тысяч детей.