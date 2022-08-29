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Общество29 августа 2022 11:32

В центре Волгограда напротив речпорта появились уличные фонари

На набережной благоустраивают участок от поймы реки Царица до пешеходного моста
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: городская администрация.

Фото: городская администрация.

20 уличных фонарей появилось на склоне центральной набережной Волгограда напротив речпорта. Подрядчик продолжает благоустраивать участок от поймы реки Царица до пешеходного моста по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, работы разделили на два этапа.

В этом году подрядчик приводит в порядок эстакаду, устанавливает поливочный водопровод. Тут появится вместительная парковка на 50 машиномест, а также пешеходная зона.

- В итоге на участке склона появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок, а сам объект станет логическим продолжением уже реконструированных прогулочных зон, поскольку его оформление будет гармонировать с уже созданными объектами, - добавили в администрации.