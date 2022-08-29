В Волгоградской области в ДТП на трассе погибли 3 человека, в том числе ребенок

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 29 августа произошла страшная авария. «Лада Гранта» и «Kia Sorento» столкнулись лоб в лоб в 11.50 на трассе «Жирновск – Рудня» в Жирновском районе. В ДТП погибли находившиеся в отечественном автомобиле 3 человека – водитель, пассажир и 5-летний ребенок. Они скончались на месте происшествия. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Одной из причин столкновения рассматривается выезд на полосу встречного движения водителем автомашины «Лада Гранта», - отметили в региональной полиции.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа.