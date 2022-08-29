В Волгограде в больнице №15 заработает отделение для лечения детей с COVID-19

29 августа ковид диагностировали у 536 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградскую область накрывает новая волна пандемии: число заболевших коронавиурсом жителей с начала месяца увеличилось в пять раз. 29 августа ковид диагностировали у 536 обратившихся пациентов. Болеют и дети. Власти уже принимают меры для своевременного лечения зараженных. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, с 1 сентября в больнице скорой помощи №15 откроется отделение для лечения несовершеннолетних с COVID-19 на 80 коек.

- Открытие инфекционного отделения позволит оказывать помощь детям с подтвержденной коронавирусной инфекцией из южных районов города и области, - уточнили в облздраве.

Добавим, что в регионе продолжается вакцинация для детей с 12 до 18 лет. Подростки с 15-летнего возраста могут пройти иммунизацию самостоятельно. Используемый препарат «Спутник-М» - это облегченная версия «Спутника», он уже доказал свою эффективность.