В Волгограде на видео попало, как иномарка ночью влетела в остановку

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде поздним вечером 28 августа иномарка протаранила остановочный павильон. Происшествие случилось в 22.45 в Дзержинском районе. 42-летний водитель за рулем «Kia Rio» на улице Качинцев не справился с управлением и влетел в остановку «Качинское училище». Момент столкновения иномарки с павильоном попал на камеру видеонаблюдения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель будет привлечен к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.

Полицейские составили на мужчину протоколы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. А остановочный павильон был разбит.