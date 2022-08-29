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Происшествия29 августа 2022 10:22

В Волгограде на видео попало, как иномарка ночью влетела в остановку

Водитель не справился с управлением
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде поздним вечером 28 августа иномарка протаранила остановочный павильон. Происшествие случилось в 22.45 в Дзержинском районе. 42-летний водитель за рулем «Kia Rio» на улице Качинцев не справился с управлением и влетел в остановку «Качинское училище». Момент столкновения иномарки с павильоном попал на камеру видеонаблюдения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель будет привлечен к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.

Полицейские составили на мужчину протоколы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. А остановочный павильон был разбит.