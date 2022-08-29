В Волгограде из-за роста заболеваемости COVID-19 работодатели возвращают сотрудников на удаленку

Волгоградцев возвращают работать на удаленке Фото: Мария ЛЕНЦ

Работодатели в Волгограде из-за роста заболеваемости коронавирусом стали чаще переводить персонал на удаленку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в сервисе по поиску работы SuperJob, сотрудники, работающие дистанционного из-за COVID-19, сегодня есть в 14% волгоградских компаний. Были опрошены менеджеры по персоналу.

По сравнению с июнем выросло число компаний, которые переводят сотрудников на удаленку. В 8% волгоградских организациях из дома работают от 51 до 75% персонала. У 11% компаний в Волгограде на дистанционку отправили более 75% сотрудников.

- Однако наиболее распространенной по-прежнему является практика, когда вне офиса выполняют свои обязанности менее 10% работников: сегодня так поступают в каждой второй компании (52%), - отметили в SuperJob.

Больше всего на удаленку переводят работников сферы информационных технологий, финансов и продаж.

Отметим, 29 августа в Волгоградской области коронавирусом заразились 536 жителей.