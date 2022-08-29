Из Волгограда открываются прямые авиарейсы в Екатеринбург и Сургут

Из волгоградского аэропорта самолеты напрямую будут летать в Екатеринбург и Сургут Фото: Екатерина СИМОХИНА

Осенью увеличится число городов, в которые можно отправиться на самолете из Волгограда. Авиакомпания «Nordwind» открывает прямые рейсы из «Гумрака» в Екатеринбург и Сургут. Самолеты начнут летать в сентябре по 2 раза в неделю. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Nordwind».

В Екатеринбург из Волгограда рейсы будут выполняться с 5 сентября по понедельникам и пятницам в 18.20 и 16.45 соответственно. Время полета составит 2,5 часа. В эти же дни из Екатеринбурга будут отправляться обратные рейсы в Волгоград в 23.45 по местному времени, в «Гумраке» они будут приземляться в 0.15 уже во вторник и субботу. Стоимость билетов в экономе составит 3000-3600 рублей.

Из Волгограда в Сургут рейсы будут летать с 6 сентября по вторникам и субботам. Из «Гумрака» отправление в 2.50, полет будет длиться 3 часа 25 минут. Из Сургута самолеты будут оправляться в 9.15 по местному времени, приземление в Волгограде в 10.50. Стоимость билетов в экономе в разные дни варьируется от 6200 до 7700 рублей.