Пенсионер из Волгограда загадочно пропал после госпитализации в больницу

Фото: Юг-Спас.

В Волгограде при загадочных обстоятельствах исчез 67-летний Валерий Савин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Юг-Спас», 10 августа мужчину госпитализировали в больницу №25 с подозрением на инсульт. Пенсионера тщательно обследовали и рекомендовали остаться в медучреждении для лечения хронических заболеваний. Однако Валерий Савин написал отказ и ушел. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения – он вышел через главный вход и направился на остановку. А дальше словно сквозь землю провалился. Ни водители общественного транспорта, ни местные жители не видели Валерия. Мужчина не выходит на связь. Родственники очень надеются найти его и просят волгоградцев подключиться к поискам.

Рост Валерия – 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Пенсионер был одет в камуфлированную футболку, синие штаны и черные кроссовки.

Телефоны для связи: 8-927-505-70-64 или 112.