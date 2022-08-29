В экопункте регоператора «Вторматик» увеличилась цена на вторсырье

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В экопункте «Вторматик», который принимает вторсырье от населения за вознаграждение, увеличилась цена на некоторые виды вторсырья. Так 1 килограмм ПЭТ-бутылки у вас примут за 10 рублей, бумагу и книги за 5,5 рублей, за килограмм картона заплатят 3 рубля. Также повысилась цена на ПВД пленку микс (прозрачная или цветная стрейч-пленка) – теперь она стоит 5 рублей за 1 килограмм.

Перед посещением экопункта, который был открыт региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград», рекомендуем зайти на официальный сайт, выбрать раздел Волгоградская область и ознакомиться с ассортиментом принимаемого вторсырья и ценами.

Напомним, что для того, чтобы сдать свои отходы за денежное вознаграждение, их необходимо правильно подготовить. Подробная инструкция есть на сайте в разделе «Как подготовить?». Бумагу и картон необходимо освободить от скрепок и зажимов, пластик от крышек, дозаторов и этикеток. И самое главное – все должно быть сухое, чистое и желательно компактно сложенное.

В планах ООО «Ситиматик-Волгоград» расширить ассортимент принимаемого вторсырья. Скоро у волгоградцев будет возможность сдать в экопункт текстиль и ящики от овощей и фруктов. За новостями о работе экопункта «Вторматик» следите в телеграмм-канале: а дополнительную информацию уточняйте по контактному номеру телефона экопункта: +7937-725-1034.

Павильон экопункта «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда по улице Елецкая, 21 (перед торговым центром «Парус»).

Он работает ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

За время работы экопункта с апреля текущего года его посетили более 1500 человек. Среди постоянных посетителей есть те, кто выбрали экологичный образ жизни, осознанно потребляют и сдают вторсырье в целях внесения посильного вклада в экологию родного края. А есть категория посетителей, которые сдают вторсырье из-за желания получить за него реальные деньги. В настоящее время средний чек волгоградцев составляет 50 рублей.

Компания «Ситиматик-Волгоград» призывает граждан активнее внедрять принципы экономики замкнутого цикла в свою жизнь и включаться в дело раздельного сбора отходов. Приносите вторсырье в экопункт «Вторматик», давайте отходам вторую жизнь.