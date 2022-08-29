В Волгограде у жителя Казахстана задержали внедорожник-двойник

Полицейские выясняют историю появления машины-двойника. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Тойоту Ланд Крузер» остановили на московской трассе Р-22 сотрудники ГИБДД в районе Михаловки Волгоградской области. Решили проверить документы. За рулем джипа был 33-летний житель Казахстана.

Машина вызвала подозрения у полицейских, поэтому они посмотрели и VIN номер на кузове. При осмотре было заметно, что его перебивали. А когда полицейские пробили номер по базе, выяснилось, что он зарегистрирован на точно такую же машину, хозяин которой живет в Екатеринбурге. Об

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как машина-дублер появилась владельца. Водителя доставили в полицию для беседы.