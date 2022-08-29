Волгоградец напал на работницу офиса микрозаймов с канцелярским ножом

Мужчину взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнему жителю Волгограда грозит 10 лет тюрьмы за ограбление офиса микрозаймов в Красноармейском районе. С заявлением в полицию 28 августа обратилась сотрудница организации. Женщина рассказала, что примерно в 10.30 часов преступник ворвался в здание с канцелярским ножом и угрожал ей расправой. Работнице пришлось отдать 70 тысяч рублей из кассы. Однако далеко грабитель не ушел – его задержали очевидцы. Люди, ставшие свидетелями преступления, заблокировали дверь в павильон и вызвали охрану.

- У 38-летнего ранее судимого задержанного изъят канцелярский нож, используемый во время совершения преступлений, и похищенные денежные средства, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД.

На волгоградца возбудили уголовное дело по статье «разбой».