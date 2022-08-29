Под Волгоградом в перевернувшейся «Ладе» погибли автоледи и пассажир

Два пассажира в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельная авария произошла в Камышинском районе Волгоградской области вечером 28 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, в 17.30 часов на дороге со стороны села Соломатино перевернулась «Лада Приора». За рулем находилась 24-летняя девушка. Она не справилась с управлением, в итоге легковушка вылетела в кювет, где опрокинулась на крышу.

Внутри салона в этом момент находились 4 человека – водитель, молодые люди 24 и 25 лет, а также 25-летняя девушка.

- . В результате ДТП на месте о полученных травм скончались водитель и 24-летний пассажир, 25-летний и 25-летняя пассажиры госпитализированы, - уточнили в полиции.

Добавим, что за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 1022 нарушения ПДД, а также остановили 22 нетрезвых водителя. Автомобилистов призывают соблюдать правила.