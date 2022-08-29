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Общество29 августа 2022 7:08

В Волгоградской области 70 тысяч детей получили выплату к учебному году

На школьников из многодетных семей выделили 90 миллионов рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области 70 тысяч детей получили выплату к учебному году

В Волгоградской области 70 тысяч детей получили выплату к учебному году

Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

Около 70 тысяч детей из многодетных семей Волгоградской области получили выплаты для подготовки к новому учебному году. Всего власти региона направили на помощь учащимся 90 миллионов рублей. Однако по факту каждому учащемуся в возрасте от 6 до 17 лет полагается лишь 1228 рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, информацию о том, как получить финансовую поддержку родители могут узнать в центре соцзащиты или МФЦ по месту жительства.

При этом цены на одежду и книги заметно выросли. Как отметили эксперты Волгоградстата, в 2022 году собрать детей в школу обойдется дороже по сравнению с прошлым годом где-то на 15-16%. Подорожала как школьная форма, так и необходимые для обучения канцтовары. Только на рюкзак с тетрадками и ручками придется потратить около 5 тысяч.