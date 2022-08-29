В Волгограде двухлетний мальчик умер после падения с пятого этажа

Малыш получил тяжелейшие травмы, он умер в реанимации. Фото: Тат Гаспарян

ЧП произошло 27 августа в Советском районе в поселке Максима Горького. В доме на улице Терешковой, 30 на москитную сетку открытого окна облокотился двухлетний мальчик. Его мама в это время отвлеклась на домашние дела. Конструкция не выдержала веса непоседы, и малыш упал вниз. Он получил многочисленные травмы.

Очевидцы вызвали «скорую», которая доставила ребенка в реанимацию больницы №7.

- Состояние мальчика было крайней тяжелым. Не смотря на усилия медиков по спасению ребенка, он скончался в условиях реанимации спустя час с момента поступления, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит. Сейчас следственные органы проводят проверку по факту гибели ребенка.

Полиция еще раз напоминает волгоградцам об опасности открытых окон, когда в доме ребенок. Установить замки от детей на окна не сложно. Гораздо тяжелее жить потом с чувством вины.