После длительной комы в больнице Волгограда умер 35-летний пациент

Следком проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 28 августа, в больнице №25 в Дзержинском районе Волгограда умер 35-летний пациент. Мужчина неделю находился в коме в реанимационном отделении, однако врачи не смогли его спасти. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по факту гибели волгоградца проводится проверка.

По предварительной информации, 21 августа мужчина находился в квартире дома №161 по проспекту Жукова. Мать нашла сына в бессознательном состоянии и вызвала скорую. Медики диагностировали наркотическую кому. Увы, привести волгоградца в чувство так и не удалось.

- Тело без телесных повреждений. Организована проверка, - резюмировали в следкоме.