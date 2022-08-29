В Волжском спустя 13 часов потушили пожар на рынке

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волжском потушили пожар на рынке «Людмила», который вспыхнул в воскресенье. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, пожарные полностью ликвидировали горение в 6.24. Таким образом, огонь тушили на протяжении более 13 часов.

Напомним, сообщение о ЧП на рынке по улице 40 лет Победы поступило в 17.05 28 августа. Площадь пожара со 100 квадратных метров увеличилась до 7000 квадратных метров. В тушении принимали участие 49 человек, было задействовано 16 единиц техники. С территории рынка эвакуировали 153 человека, никто не погиб и не пострадал. Локализировали горение в 19.35, всю ночь пожарные проливали конструкции.

Начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин предварительной причиной ЧП назвал нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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