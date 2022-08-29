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Звезды29 августа 2022 6:27

В начале сентября в центре Волгограда откроется амфитеатр

Город-герой отметит 433-летие праздничными мероприятиями
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подрядчик спешит сдать амфитеатр до конца августа.

Подрядчик спешит сдать амфитеатр до конца августа.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Амфитеатр на набережной Волгограда примет первых гостей буквально через пару недель. Пока на объекте идет стройка, но уже с 9 сентября там пройдут праздничные мероприятия, посвященные 433-летию города-героя. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что отмечать День города в Волгограде будут с 9 по 11 сентября. Для горожан и гостей подготовили развлекательную программу (подробности). Так, 9 сентября на набережной откроют реконструированный участок от центральной лестницы до амфитеатра, который вмещает 2,3 тысячи зрителей.

- Там начнет работу арт-пространство «Город на Волге», посвященное историческим эпохам нашего города. Локации обозначат тематическими арками, которые станут символическим входом в эпоху, - рассказали в администрации.

На концертную программу «В объятиях города» пригласят заслуженных жителей Волгограда, а вот на остальные мероприятия вход свободный.