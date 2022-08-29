В Волгограде председателю ТСН дали 2,5 года тюрьмы за воровство

Мужчина свою вину признал полностью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кировский районный суд вынес приговор 54-летнему председателю ТСН. Его приговорили к реальному сроку за присвоение вверенного ему имущества.

На мужчину пожаловались члены товарищества. Им показалось, что их председатель не чист на руку. При проверке оказалось, что подозрения не лишены оснований. С 2017 по 2020 годы мужчина присваивал деньги ТСН. Он нарисовал договор аренды авто для нужд организации, а сам перечислил деньги (320 тысяч) себе. Также за счет общих средств погасил свой потребительский кредит более, чем на 200 тысяч рублей. Он не стеснялся брать из кассы – за несколько лет набежало 400 тысяч рублей. В итоге председатель обошелся членам сообщества в 920 тысяч рублей. Свою вину волгоградец полностью признал.

Прокуратура поддерживала обвинение в суде. Расследование проводили следователи СУ СК по Волгоградской области.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.