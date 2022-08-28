В Волгограде от инфаркта умер журналист Ильяс Ташкулов

Фото со страницы Ильяса Ташкулова в ok.ru

В Волгограде скончался журналист Ильяс Ташкулов. Его не стало 24 августа на 67-м году жизни. На личной страничке Ильяса Ташкулова в социальных сетях его родные написали, что причиной смерти стал инфаркт. 28 августа состоялась церемония прощания.

- Ушел из жизни человек активной жизненной позиции, - сообщили в Волгоградском областном отделении общественной организации «Союз военных писателей России».

Ильяс Ташкулов посвятил журналистике не один десяток лет. Он был членом «Союза военных писателей России», работал редактором газеты «Экипаж XXI века». Принимал активное участие в общественной жизни города.