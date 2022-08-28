В Волгограде 29 августа без электричества временно останутся 5 районов

Электричества в домах волгоградцев не будет в течение 7-8 часов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая неделя в Волгограде начнется с планового отключения электричества. В понедельник без света некоторые волгоградцы останутся из-за плановых работ по ремонту и профилактике электрооборудования. Электроснабжения на протяжении 7-8 часов не будет в пяти районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электричества 29 августа частично отключат в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 16.00 на ул. Героев Тулы, 1/4, 2/2, 2/3, 3/16, 5/21, 20/336, 20/337, 20/240, 20/340, 26, 52, 54, 57, 73, 75, 76, 79, 81, 80, 89, 93/1б, 93/3а, 93/7, 93/8, 93/12, 93/13, 93/31, 93/34, 93/32, 93/77, 93/78, 93/517, 93/518, 93/525, 109а, 109. В Краснооктябрьском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся жильцы ул. Сорок домиков, 18, ул. Триумфальной, 6, 8, 12. В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Продольной, 137-165, 150-176, ул. Генерала Гурова, 2а, ул. Миусской, 33-67, 38-66, 66а, ул. Сульской, 29-65, 34-72, 53а, 56а, 72а, ул. Куринской, 38-60, 45-61, 46а, 48а, 57а, 61а,

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат по адресам: пер. Рыбинский, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а, пер. Ленкоранский, 1-15, 2-14, 3а, 5а, 7а, 10а, 14а, пер. Ченстоховский, 2а, ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а, ул. Чембарская, 18а, 18-26, 59-69, 61а, 57д, пер. Чембарский, 52, ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60, ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а. В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Садовую, 215-287, 220, 224, 228-274, 253а, 275а, 275б, 277а, 278, 280, 282.