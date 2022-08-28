В спецоперации на Украине в день своего рождения погиб танкист из Волгограда

Фото: ВОД "Союз танкистов России"

В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине погиб танкист из Волгограда Василий Лушников. Об этом сообщили в «Союзе танкистов России». Военнослужащий был командиром танкового батальона. Погиб майор 23 августа в день своего рождения в ходе стремительной атаки возглавляемого им батальона.

- Василий из династии офицерской семьи, отец – полковник, - отметили в «Союзе танкистов России».

Василий Лушников был выпускником Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Дата прощания и похорон Василия Лушникова пока неизвестны.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего майора.