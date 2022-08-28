В Волгограде в частном секторе нашли мертвой молодую женщину

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В Волгограде нашли мертвой 34-летнюю женщину. Она скончалась 26 августа в частном секторе напротив дома №9 по улице Апельсиновой в Кировском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, женщина проживала одна в частном доме, употребляла наркотики. Днем в пятницу она была со своим знакомым, волгоградка почувствовала себя плохо и скончалась во дворе.

На теле женщины не было повреждений и признаков насильственной смерти.

- Проводится проверка, - отметили в следкоме.

Напомним, несколько дней назад компания их трех парней употребила, по предварительным данным, наркотические вещества. Им стало плохо на берегу Волги, один волгоградец скончался, остальные оказались в больнице.