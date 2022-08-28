В Волгоградской области второй день подряд более 500 человек заразились COVID-19

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом стремительно растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области снова начался стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Второй день кряду в регионе выявили более 500 новых случаев вируса. 28 августа COVID-19 диагностировали у 542 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. А еще на прошлой неделе в сутки фиксировалось менее 450 случаев ковида.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Впервые с 22 августа в воскресенье в регионе зафиксировали летальный исход от коронавируса, скончался один пациент. Всего за пандемию жертвой вируса стал 6 901 волгоградец.

За все время распространения ковида его подхватили 234 349 жителей Волгоградской области, выздоровели 219 315 человек. За последние сутки вылечились от COVID-19 142 волгоградца. Госпитализировали 28 августа в инфекционные госпитали с коронавирусом 62 пациентов.