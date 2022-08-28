В Волгограде парень погиб от ножевых ранений во дворе

Парень получил удар ножом в грудь Фото: Иван ВИСЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда во дворе многоквартирных домов погиб парень. Он был в компании друзей, в друг к ним подошел незнакомый мужчина, произошел конфликт. Вдруг незнакомец достал нож и ударил им молодого волгоградца в грудь. Парень от полученного ранения скончался. Убийство произошло у 5-этажки №93 по улице Удмуртской, сообщают очевидцы.

Жители Красноармейского района активно обсуждают происшествие в социальных сетях, рассуждая, что могло привести к убийству. По неподтвержденной информации, нападавший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.