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Происшествия28 августа 2022 7:10

В Волгоградской области иномарка загорелась после столкновения с грузовиком

Пострадал один человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пожарным пришлось тушить автомобиль, угодивший в ДТП. Фото: Архив "КП".

Пожарным пришлось тушить автомобиль, угодивший в ДТП. Фото: Архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 августа в Городищенском районе Волгоградской области иномарка загорелась после ДТП. 29-летний водитель за рулем «Renault Duster» ехал со стороны хутора Паньшино в сторону станицы Качалинской. На магистрали «подъезд М-6 Каспий – Качалинская – Вертячий – Гумрак» он выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль под управлением 37-летнего мужчины. После столкновения «Renault Duster» загорелся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия пострадал водитель иномарки. Скорая помощь доставила его в больницу.