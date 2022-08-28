В Волгоградской области иномарка загорелась после столкновения с грузовиком

Пожарным пришлось тушить автомобиль, угодивший в ДТП. Фото: Архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 августа в Городищенском районе Волгоградской области иномарка загорелась после ДТП. 29-летний водитель за рулем «Renault Duster» ехал со стороны хутора Паньшино в сторону станицы Качалинской. На магистрали «подъезд М-6 Каспий – Качалинская – Вертячий – Гумрак» он выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль под управлением 37-летнего мужчины. После столкновения «Renault Duster» загорелся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия пострадал водитель иномарки. Скорая помощь доставила его в больницу.