В воскресенье в Волгограде воздух раскалится до +37 градусов

В Волгограде в воскресенье будет очень жарко Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Последнее воскресенье лета в Волгоградской области будет очень жарким. Синоптики прогнозируют погоду без осадков, а температура воздуха повысится до +37 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, днем 28 августа юго-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, местами по области возможны порывы до 15-18 м/с.

По области днем воскресенье воздух раскалится до +32...+37º, в Волгограде столбики термометров будут показывать +35...+37º.

В начале новой недели жара сохранится в Волгоградской области. В дневные часы температура воздуха будет подниматься до +36 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытые бассейны, пляжи и водные развлечения в Волгограде и Волжском 2022: что, где, почем (подробности)