«Ротор» проиграл «Алании-2» на своем поле со счетом 0:1

Сегодня поводов для радости у игроков волгоградского клуба не было. У болельщиков тоже. Фото: СК "Ротор".

У волгоградского «Ротора» закончилась беспроигрышная серия. После 5 побед подряд 27 августа синеголубые на своем поле провели неудачный матч, проиграв гостям из Владикавказа при огромной поддержке трибун. Гол в свои ворота волгоградцы пропустили еще на 13-й минуте матча, но так и не смогли отыграться. Забил игрок «Алании-2» Руслан Гогниев.

Хотя шансы отыграться были. Но голкипер команды из Владикавказа отразил пенальти от Артема Максименко, а Ризван Ахмедханов с 11-метрового не попал в ворота. Кстати, «Алания-2» тоже не смогла забить с 11-мтрового, удар отразил волгоградский голкипер Никита Кокарев.

Встреча, к разочарованию болельщиков, так и закончилась со счетом 0:1. «Ротор» потерял три очка. Следующий матч «Ротор» проведет на выезде – 3 сентября команда встречается с «Дружбой» из Майкопа. А 10 сентября принимает дома «Динамо Легион» из Махачкалы.