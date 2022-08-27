Захватывающее шоу флайбордистов впервые прошло в Камышине

Фото: Администрация города Камышина, t.me/admkam34

Камышин продолжает праздновать День города, и если самое вкусное мероприятие праздника – арбузный фестиваль, самым захватывающим стало флайборд-шоу. 27 августа в акватории реки Камышанка десятки спортсменов летали над водой, заставляя зрителей открывать рты от изумления. Такое шоу проходило в городе впервые и стало большим сюрпризом организаторов.

Это экстремальный вид спорта. Спортсмены летают на специальной доске, которую приводит в движение реактивная сила потока воды, нагнетаемого гидроциклом. Гости праздника в Камышине увидят это шоу дважды: повтор состоится в темное время суток. Увидеть зрелище можно будет 27 августа в 20.45 на набережной реки Камышанки.