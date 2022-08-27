Группа "Сплин" не выступит на ParkSeason Fest 2022 на Волгоград Арене

"Сплин" отменил все свои выступления, в том числе и в Волгограде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Организаторы ParkSeason Fest в Волгограде сообщили в субботу зрителям две новости. Первая заключается в том, что фестиваль переносить не будут – оперштаб Волгоградской области согласовал его проведение, несмотря на новую волну коронавируса. Вторая - что Александр Васильев и группа «Сплин» все же не смогут выступить на «Волгоград Арене». Ранее были отменены выступления команды в других городах из-за поддержки Васильевым музыкантов, уехавших из страны. Организаторы ParkSeason Fest пытались повлиять на ситуацию, но не смогли.

- Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года, будет объявлено позже, - извинились перед зрителями организаторы. Таким образом, 17 сентября 2022 года на сцене Волгоград Арены выступят группа «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», группы Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело». И еще один хедлайнер, которого объявят на следующей неделе.

Уже во вторник, 30 августа на Волгоград Арене пройдет большое совещание с представителями стадиона, организаторов, силовиков, чиновников и подрядчиков, которые будут работать над подготовкой фестиваля. Обсудят организационные вопросы, безопасность людей, газона стадиона и прочие моменты. Также в оргкомитете заявили, что цены на билеты повышаются каждую неделю, и посоветовали приобретать их заранее.