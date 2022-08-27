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Звезды27 августа 2022 14:06

Группа "Сплин" не выступит на ParkSeason Fest 2022 на Волгоград Арене

Оргкомитет фестиваля получил разрешение на проведение мероприятия, но заявили об отмене одного из хедлайнеров
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
"Сплин" отменил все свои выступления, в том числе и в Волгограде.

"Сплин" отменил все свои выступления, в том числе и в Волгограде.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Организаторы ParkSeason Fest в Волгограде сообщили в субботу зрителям две новости. Первая заключается в том, что фестиваль переносить не будут – оперштаб Волгоградской области согласовал его проведение, несмотря на новую волну коронавируса. Вторая - что Александр Васильев и группа «Сплин» все же не смогут выступить на «Волгоград Арене». Ранее были отменены выступления команды в других городах из-за поддержки Васильевым музыкантов, уехавших из страны. Организаторы ParkSeason Fest пытались повлиять на ситуацию, но не смогли.

- Сможет ли коллектив принять участие в фестивале 2023 года, будет объявлено позже, - извинились перед зрителями организаторы. Таким образом, 17 сентября 2022 года на сцене Волгоград Арены выступят группа «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», группы Bad Balance, «Кирпичи» и «В чём дело». И еще один хедлайнер, которого объявят на следующей неделе.

Уже во вторник, 30 августа на Волгоград Арене пройдет большое совещание с представителями стадиона, организаторов, силовиков, чиновников и подрядчиков, которые будут работать над подготовкой фестиваля. Обсудят организационные вопросы, безопасность людей, газона стадиона и прочие моменты. Также в оргкомитете заявили, что цены на билеты повышаются каждую неделю, и посоветовали приобретать их заранее.