На конкурсе самых больших арбузов в Камышине победил плод весом 48,5 кг

Арбуз-победитель. Фото: Администрация Камышина.

Камышин в эти выходные празднует День города и два дня объедается арбузами. 27 и 28 августа в Бухте на цирковой площади проходит традиционный арбузный фестиваль с костюмированным шоу и множеством конкурсов. Один из них – конкурс «Арбуз-экспо 2022» на самый большой арбуз. Как сообщила в своем телеграм-канале администрация города Камышина, победителя уже определили. Самый большой плод вырастил бахчевод Алексей Степанов. Арбуз весом 48,5 оказался вдвое тяжелее своих ближайших конкурентов.

- Местные фермеры Евгений Гладченко и Евгения Лошкарева заняли второе и третье места с плодами массой 22 кг и 20 кг соответственно, - рассказали в администрации города-именинника.

Плод оказался в два раза тяжелее ближайших конкурентов. Фото: Администрация Камышина.

Также камышане и гости города увидели выступление летающих над водой людей – шоу флайбордистов, которое сегодня покажут дважды – в светлое и темное время суток. Тех, кто не успел посмотреть или ему очень понравилось, ждут на набережной реки Камышинка в 20.45.

Сегодня и завтра небо над Камышиным раскрасят два праздничных фейерверка, а в воскресенье для жителей споет Ираклий Пирцхалава. Полную программу праздника смотрите здесь.