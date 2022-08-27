В Волгограде врачи спасли трехлетнего малыша, съевшего отраву для мух

Спасти малыша помогла быстрая эвакуация санавиацией. Фото: администрация области.

В Волгограде врачи токсикологического отделения 25-й больницы вернули к жизни трехлетнего ребенка, попавшего в больницу с острым отравлением. Малыш случайно нашел в гостях у бабушки средство от мух и решил его попробовать на вкус. Приехавшие на вызов врачи Октябрьской ЦРБ приняли решение вызвать медицинский вертолет, чтобы поскорее отправить ребенка в больницу Волгограда. Скорость действий медиков помогла побыстрее стабилизировать состояние малыша.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, сегодня малыш продолжает лечение в токсикологии, но уже в обычной палате, его жизни ничего не угрожает. Всего за 5 лет работы санавиации в Волгограде врачи крылатой скорой спасли более полутора тысяч жизней жителей Волгоградской области и соседних регионов.