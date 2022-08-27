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Происшествия27 августа 2022 11:40

Под Волгоградом 14-летний подросток без прав устроил аварию с тремя пострадавшими

Он врезался на «Оке» в иномарку
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В результате столкновения "Ока" перевернулась на крышу.

В результате столкновения "Ока" перевернулась на крышу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области 14-летний ребенок сел за руль «Оки», выехал на трассу и устроил серьезную аварию, в которой пострадал и сам. Это случилось 26 августа в 16.30 в Городищенском районе области. Авто он не угонял, ехал в машине не один и сел за руль с позволения своей 67-летней родственницы, которая тоже пострадала в этом ДТП.

По данным полиции, 14-летний подросток, в силу возраста не имеющий водительских прав, ехал по дороге «подъезд от Р-22 Каспий – Качалинская – Вертячий – Гумрак». На 47-м километре ему нужно было съехать на грунтовую дорогу, но посмотреть по сторонам и в зеркала юноша забыл. Не убедившись в безопасности своего маневра, он столкнулся с иномаркой.

В итоге в больницу попал 51-летний водитель «Сонаты», а так же юный водитель и пенсионерка из «Оки».