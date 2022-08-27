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Происшествия27 августа 2022 10:50

В Волгограде разыскивают самокатчика, который едва не убил мужчину ночью на Астраханском мосту

Пешеход в реанимации, очевидцев происшествия просят обратиться в полицию
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Водителя самоката разыскивает полиция.

Водителя самоката разыскивает полиция.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сбил пешехода и скрылся с места происшествия сегодня ночью водитель самоката на Астраханском мосту в Волгограде. Это произошло в 3.15 утра 27 августа. 75-летний мужчина переходил мост, когда на него на большой скорости налетел человек на самокате. Кто это был, пока установить не удалось.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионера доставили реанимацию больницы скорой помощи №25 с травмой головы. А полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы найти и привлечь к ответственности водителя самоката.