В Волгограде разыскивают самокатчика, который едва не убил мужчину ночью на Астраханском мосту

Водителя самоката разыскивает полиция. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сбил пешехода и скрылся с места происшествия сегодня ночью водитель самоката на Астраханском мосту в Волгограде. Это произошло в 3.15 утра 27 августа. 75-летний мужчина переходил мост, когда на него на большой скорости налетел человек на самокате. Кто это был, пока установить не удалось.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионера доставили реанимацию больницы скорой помощи №25 с травмой головы. А полиция ищет свидетелей происшествия, чтобы найти и привлечь к ответственности водителя самоката.