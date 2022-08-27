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Спорт27 августа 2022 10:08

«Ротор» подпишет контракт с новым полузащитником в перерыве матча

Руководство решило сделать событие из подписания Павла Карасева
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
"Ротор" постоянно ищет, чем помимо побед удивить своих болельщиков.

"Ротор" постоянно ищет, чем помимо побед удивить своих болельщиков.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы, которые 27 августа в 19.00 придут на матч «Ротор» - «Алания-2», станут свидетелями не только футбольного поединка, но и увидят, как происходит прием на работу футболистов. С новым полузащитником Павлом Карасевым руководство «Ротора» решило подписать контракт прямо на поле в перерыве матча. Для многих фамилия нового игрока мало что говорит, но в клубе называют это уникальным событием.

30-летний игрок - воспитанник московского «Локомотива», играл за вторую команду столичного клуба. После выступал за «Химик», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Тамбов», «БАТЭ». К нам Павел Карасев переходит из «Нижнего Новгорода».

Сегодня 6-я игра для «Ротора» в этом сезоне. Предыдущие пять завершились победой волгоградского клуба. Продолжают ставить рекорды и болельщики. На утро на стадион уже было продано более 12 тысяч билетов. Вход на «Волгоград Арену» откроют в 17.00. Чтобы не застрять на досмотре, болельщикам рекомендую приезжать на стадион заранее.