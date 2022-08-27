«Ротор» подпишет контракт с новым полузащитником в перерыве матча

"Ротор" постоянно ищет, чем помимо побед удивить своих болельщиков. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы, которые 27 августа в 19.00 придут на матч «Ротор» - «Алания-2», станут свидетелями не только футбольного поединка, но и увидят, как происходит прием на работу футболистов. С новым полузащитником Павлом Карасевым руководство «Ротора» решило подписать контракт прямо на поле в перерыве матча. Для многих фамилия нового игрока мало что говорит, но в клубе называют это уникальным событием.

30-летний игрок - воспитанник московского «Локомотива», играл за вторую команду столичного клуба. После выступал за «Химик», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Тамбов», «БАТЭ». К нам Павел Карасев переходит из «Нижнего Новгорода».

Сегодня 6-я игра для «Ротора» в этом сезоне. Предыдущие пять завершились победой волгоградского клуба. Продолжают ставить рекорды и болельщики. На утро на стадион уже было продано более 12 тысяч билетов. Вход на «Волгоград Арену» откроют в 17.00. Чтобы не застрять на досмотре, болельщикам рекомендую приезжать на стадион заранее.