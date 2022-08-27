Более 500 человек заразились и 124 попали в больницу с коронавирусом за сутки в Волгограде

В больницах опять идет борьба за жизни людей с коронавирусом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новая волна коронавируса стремительно косит волгоградцев и отправляет на больничный с каждым днем все больше людей. Суточный прирост заболевших перевалил за 500. По данным оперативного штаба на 27 августа за сутки ковид подтвердился у 516 пациентов. 124 человека пришлось забрать в больницу из-за тяжелого протекания болезни. К счастью, почти всех врачам удается поставить на ноги. Пока у вируса низкая летальность, хотя данные о смертельных исходах поступают в статистику с опозданием на месяц и больше, поэтому о реальной картине в госпиталях сейчас судить сложно.

Напомним, из-за всплеска заболеваемости в Волгоградской области приняли решение закрыть под коронавирус 5-й роддом – там откроется инфекционный госпиталь для беременных. Пока стационары Волгограда и области работают в штатном режиме, пациентов с коронавирусом отвозят прежде всего в инфекционные больницы в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону.