Под Волгоградом парень с девушкой разбились на «Киа» из-за дикого животного на дороге

На трассе всегда надо быть готовым к встрече с животным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Едва не погибли из-за дикого животного молодые люди в Еланском районе Волгоградской области. ЧП случилось в 00.35 на трассе Елань – Журавка. 21-летний молодой человек с 20-летней спутницей катались на машине, как внезапно из темноты на дорогу вышло животное. Водитель заметил его в свете фар слишком поздно, резко выкрутил руль, потерял управление и слетел с дороги. «Киа Сид» улетела в кювет и перевернулась.

Травмы получил и водитель, и девушка. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, обоих пришлось госпитализировать в больницу.