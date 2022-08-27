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Происшествия27 августа 2022 9:20

Под Волгоградом парень с девушкой разбились на «Киа» из-за дикого животного на дороге

После встречи со зверем легковушка улетела в кювет и перевернулась
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
На трассе всегда надо быть готовым к встрече с животным.

На трассе всегда надо быть готовым к встрече с животным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Едва не погибли из-за дикого животного молодые люди в Еланском районе Волгоградской области. ЧП случилось в 00.35 на трассе Елань – Журавка. 21-летний молодой человек с 20-летней спутницей катались на машине, как внезапно из темноты на дорогу вышло животное. Водитель заметил его в свете фар слишком поздно, резко выкрутил руль, потерял управление и слетел с дороги. «Киа Сид» улетела в кювет и перевернулась.

Травмы получил и водитель, и девушка. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, обоих пришлось госпитализировать в больницу.