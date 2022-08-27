В Камышине догханетры отравили бродячих собак

Местные жители в Камышине начали рассыпать отраву для бродячих собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Камышине Волгоградской области, как и во многих российских городах, очень остро стоит проблема с обилием на улицах бродячих собак. Жители города жалуются, что боятся идти на работу и отпускать детей в школу, потому что стаи везде, их становится только больше, они рвут кошек и маленьких собачек и кусают людей. Видимо, потеряв надежду, что когда-то это проблема решится в законодательном русле, местные жители пошли на преступление. В городе кто-то начал травить бездомных животных Зоозащитники пожаловались на дохгхантеров в соцсетях.

- В Парке Строителей отравлены 5 собак. Животные скончались в страшных муках с пеной у рта. Преступление квалифицируется по ст. 245 УК РФ. Эти собаки жили в парке рядом с Дмитриевским рынком несколько лет, все их любили, кормили, а они радовали нас своей преданностью, восторгом при встрече, - пишут горожане в городском паблике «Подсмотрено. Камышин».

Пост вызвал бурное обсуждение. Сотни откликов говорят о том, что проблема действительно есть, она не высосана из пальца. И многих людей заботит как жестокость по отношению к животными, так боязнь ходить по своему городу, где в любой момент на тебя могут напасть собаки. В комментариях к посту далеко не все встали на сторону защитников. Камышане говорят, что при встрече с ними животные ведут себя не так дружелюбно, как описывает автор поста. А многие рассказали, как пострадали от укусов и ходят на прививки от бешенства.

Конечно, такими живодерскими способами решать проблему не только негуманно, но и незаконно. Жители города советуют всем, кому жаль собак, кто любит их подкармливать и защищать, организовать сбор денег и построить приют для собак. Это избавило бы всех от проблем. Конечно, другие считаю, что не стоит перекладывать на обычных людей то, чем должны заняться городские власти.