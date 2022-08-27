В Волгограде женщина умерла на трамвайной остановке на глазах у людей

СУ СКР по Волгоградской области проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде рано утром 27 августа трагедия случилась на трамвайной остановке на улице Голубинской в центре Волгограда. На глазах у других волгоградцев, ожидающих транспорт, упала на асфальт пожилая женщина. Ей внезапно стало плохо.

Очевидцы принялись оказывать первую помощь и звонить в скорую, но все было напрасно: женщина умерла. Следственный комитет начал проверку по факту смерти волгоградки. Скорее всего, ничего криминального: по информации пресс-службы ведомства, телесных повреждений на теле женщины нет.