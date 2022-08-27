Пьяный житель Волжского среди бела упал под колеса маршрутки

Авария случилась в Волжском. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Такого неприятного сюрприза никак не ожидал 53-летний водитель «Газели», который в пятницу, 26 августа ехал по улице Шоссейной в Волжском. Внезапно под колеса его микроавтобуса рухнул стоявший на краю проезжей части 46-летний мужчина. Нет, он не потерял сознание из-за жары – к 16 часам дня волжанин успел напиться до такой степени, что не мог стоять на ногах. Пешеход потерял равновесие и просто упал на дорогу.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пешеход получил травму, и его даже увезла в больницу «скорая». Но пьяному море по колено, и от госпитализации волжанин отказался.

За один только день в Волгоградской области под колеса попали 5 пешеходов, в том числе 7-летняя девочка.