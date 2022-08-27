Волгоградец среди ночи влетел в столб на «Газели» и покалечил ребенка

Водитель фургона врезался в столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария случилась в четвертом часу утра в Кировском районе Волгограда. 40-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ- 2118» ехал по улице Лазоревая. Возле дома №307 напротив АЗС он не справился с управлением, съехал с дороги и протаранил столб. Удар пришелся на пассажирскую сторону фургона, где в столь поздний (или ранний) час сидел 12-летний ребенок. Он получил травмы, подростка пришлось доставить в больницу.

Этой же ночью в Еланском районе области с дороги улетел автомобиль «Киа Сид». 21-летний водитель потерял управление после внезапной встрече в темноте с животным, оказавшимся на проезжей части. Машина перевернулась, в больницу, по информации ГУ МВД по Волгоградской области, забрали и водителя, и его 20-летнюю спутницу.