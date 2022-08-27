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Общество27 августа 2022 6:28

В последние выходные лета в Волгограде обещают жару до +37 и горячий ветер

Не будет спасения от жары даже ночью
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы ищут прохлады у воды.

Волгоградцы ищут прохлады у воды.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

27 и 28 августа – последние календарные выходные лета, но в Волгограде погода никак не намекает на то, что скоро осень. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в субботу и воскресенье волгоградцы снова будут изнывать от жары под 40 градусов и спасаться под кондиционерами. Даже ночью температура воздуха держится в районе +20 градусов. Эти выходные жителям южного региона можно смело проводить на пляже – вода в Волге пока еще +22 градуса.

В субботу, 27 августа, на улице будут настоящий фен: при температуре воздуха в +34…+36 градусов будет дуть сильный горячий юго-восточный ветер со скоростью до 14 м/с. В воскресенье он утихнет до 7-12 метров в секунду, но высокий риск природных пожаров сохранится, а на термометре днем будет +37. Волгоградцам по-прежнему запрещено посещать леса.

Новая рабочая неделя начнется в городе с такой же жары - +34…+36. Но к концу недели, по предварительным прогнозам, температура снизится на 10 градусов. В первые дни сентября днем будет около +24…+26.