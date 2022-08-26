В Волгограде обсудили пожарную безопасность школ и готовность автобусов к учебному году

Чиновники говорят, что все школы готовы к 1 сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меньше чем через неделю начнется новый учебный год, и в Волгограде еще раз обсудили, насколько учебные заведения готовы обеспечить безопасность школьников. В администрации области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провел заместитель губернатора Валерий Бахин. Главные темы – пожарная безопасность школ, работа систем оповещения, готовность образовательных учреждений к учебному году.

Чиновники уверяют, что во всех школах все в порядке. Их комплексно проверили к 1 сентября – комиссии обследовали более 1300 зданий. Это не только школы, гимназии и лицеи, но и садики, училища, техникумы и т.д. Всем разрешили принимать детей. Ревизию устроили и всему школьному автотранспорту. Везде, как уверяют власти, в автобусах установлены тахографы, навигационная система ГЛОНАСС/GPS, проблесковые маячки.

Так ли это на самом деле, покажет новый учебный год. Пока в комитете образования утверждают, что он начнется в очном режиме, несмотря на новую волну коронавируса. Решения вводить дистанционку волгоградский оперштаб пока не принимал.