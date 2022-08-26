В Волгограде ангиохирурги спасли мужчину с множественным тромбозом

Пациент мог умереть в любой момент, но врачи спасли ему жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде ангиохирурги областной клинической больницы №1 спасли 58-летнего пациента от верной смерти из-за образования множественных тромбов. В рентген-операционной мужчине имплантировали специальный кава-фильтр или улавливатель тромбов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Пациента в больницу привезли с подозрением на острый коронарный синдром. Но компьютерная томография показала двухстороннюю тромбоэмболию легочной артерии, что привело к острой сердечной патологией и грозило пациенту смертью. Медики решили провести тромболизис – ввести разрушающий тромбы препарат. Но вскоре нашли еще и тромбоз глубоких вен правой ноги. Один из тромбов был огромным – 11 миллиметров в диаметре, он свободно перемещался по вене и тоже мог стать причиной летального исхода.

Тогда мужчину направили в рентген-операционную. Ему сделали прокол на яремной вене на шее и через него имплантировали кава-фильтр, который задерживает большие сгустки крови, но не препятствует кровотоку.

Главный риск при тромбозе в том, что тромб оторвется и отправится в свободное плавание по венам. Часто это приводит к внезапной смерти даже у молодых людей. Угрожает ли это вам, можно узнать на углубленной диспансеризации после COVID-19, которую можно бесплатно пройти в поликлинике по месту жительства.