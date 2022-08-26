В Волгограде на фестивале уличного кино покажут лучшие короткометражки 2022 года

Волгоградцы увидят фильмы с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Волгоград стал одним из тысячи городов России, который примет у себя IX Фестиваль уличного кино. В нашем городе зрителей приглашают выйти на улицы и бесплатно увидеть девять лучших короткометражки прошлого года, которые отбирало на конкурс жюри более чем из тысячи фильмов. Волгоградцы смогут увидеть конкурсные работы фестиваля 28 августа, с 17:00, в Интерактивном музее «Россия – Моя история».

Перед показом фильмов гости смогут поиграть в настольные игры от «Мосигры». А после оценить режиссерский дебют Саши Петрова, который представил на фестивале короткометражку «Ангел» с Иваном Янковским и Антоном Богдановым главных ролях. Также в программе фильм «Нас всех убьет глобальное потепление», в котором снялся любимчик российских зрителей Милош Бикович, и еще 7 работ. Волгоградцы смогут бесплатно увидеть картины и проголосовать за лучшие. Победитель кинофестиваля получит 1,5 миллиона рублей на разработку полнометражного фильма.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНОГО КИНО

НАС ВСЕХ УБЬЁТ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 14 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Анатолий Коблов. В РОЛЯХ: Милош Бикович, Дина Губайдуллина, Дарья Каширина, Инга Гранатова.

АНГЕЛ 15 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Саша Петров. В РОЛЯХ: Саша Петров, Антон Богданов, Иван Янковский, Полина Ауг, Анфиса Черных.

НОВАЯ МАМА 15 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Александр Кузовков. В РОЛЯХ: Софья Шмит, Олеся Шилякова, Василий Кондрашин, Мария Долганёва, Евгений Митин.

ХОЛОДНО 8 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Данил Иванов. В РОЛЯХ: Ольга Лапшина, Дмитрий Куличков, Павел Ворожцов, Анна Слю, Даниил Стеклов, Юрий Колганов, Василий Шмаков, Юлия Романова.

МОЛОДОЙ 15 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Леонид Гардаш. В РОЛЯХ: Ольга Тумайкина, Константин Маховиков, Георгий Мартиросян, Евгений Воскресенский, Александр Нестеров, Александр Лобанов, Леонид Гардаш ст., Марина Сочинская.

КАК РАЗЖЕЧЬ ПОТУХШИЙ ОГОНЬ 15 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Сергей Филатов. В РОЛЯХ: Аглая Тарасова, Кирилл Фролов, Антон Филипенко, Инар Нармания.

MY VR 11 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Ильдар Шангараев. В РОЛЯХ: Семён Трескунов, Николай Ковбас, Ася Войтович, Артем Кошман и Олег Савостюк.

НЕВЕСОМОСТЬ 25 минут, 6+

РЕЖИССЕР: Иван Соснин. В РОЛЯХ: Максим Флит, Марьяна Спивак, Алексей Барабаш, Валерий Скорокосов, Андрей Козлов.

ПРИНЦИПИАЛЬНО ДОКУМЕНТАЛЬНО 10 минут, 12+

РЕЖИССЕР: Анатолий Колиев. В РОЛЯХ: Михаил Локшин, Денис Агатов, Жаннат Керимбаев, Дарья Войновская.