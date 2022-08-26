В двух районах Волгограда 27 августа временно отключат свет

Свет отключат на несколько часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на выходной день в субботу в Волгограде продолжатся плановые отключения электричества из-за ремонта на электросетях. Без света и возможности включить кондиционеры 27 августа 2022 года временно останутся жители трех улиц в двух районах областной столицы – Краснооктябрьском и Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Красном 27 августа 2022 в течение трех часов – с 10.00 до 13.00 – оставят без электроэнергии жителей домов №53 и 55 на улице Еременко и одного дома на улице Ватутина - №6. В Красноармейском среди коммунальных страдальцев окажутся жители трех домов на проспекте Канатчиков - №8, 10 и 12. Электричества по этим адресам не будет с 10 до 16 часов.