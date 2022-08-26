Волгоградский санаторий обязали возместить ущерб почти в три миллиона за пользование грязью

Санаторий задолжал по налогам, теперь и за грязь придется заплатить. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похоже, за санаторий «Эльтон-2» взялись серьезно. И налоговая, и надзорные органы. Директора судят за налоговое преступление, имущество арестовывают за долги, а сейчас еще и необходимо уплатить 2,8 миллиона рублей за необоснованное обогащение.

Прокуратура Палласовского района выяснила, что три года подряд санаторий пользовался лечебными грязями в границах горного отвода Эльтонского месторождения. При этом ничего не платил. Хотя был обязан. Таким образом, «Эльтон-2» обогатился на 2,8 миллиона рублей.

Районный суд отклонил иск прокуратуры. Тогда надзорный орган обратился в областную инстанцию с апелляцией. И Волгоградский областной суд решил, что санаторию необходимо взыскать эти деньги с предприятия.