В Волгограде 27 августа перекроют дороги в центре из-за открытия кинофестиваля

Для гостей фестиваля введут пешеходный режим. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде на площади перед НЭТом 27 августа 2022 года пройдет торжественная церемония открытия кинофестиваля «Волгоградский факел». По красной дорожке пройдут звезды театра и кино. Из-за этого площадь Павших Борцов и прилегающие к театру улицы 27 августа временно станут пешеходными. Мэрия опубликовала схему перекрытия дорог в центре Волгограда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Перекроют дороги в центре Волгограда 27 августа 2022 с 7 до 20 часов. Не проехать автомобилистам будет по улице Володарского в границах улиц Мира и Коммунистической, также нельзя будет оставить машину на парковке площади Павших Борцов.

Напомним, кинофестиваль «Волгоградский факел» пройдет в Волгограде с 27 по 30 августа. В программе – бесплатный показ фильмов и спектакли российских звезд.